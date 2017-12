Lamenta davant de l'Ertzaintza «no haver-li tallat el cap» a la seva dona

«Si em posen a disposició judicial, demà aniré a matar-la» declarava un home acusat de violència masclista

EFE

Actualitzada 04/12/2017 a les 18:13

«Jo no he comès cap error, en tot cas, l'error és no haver-li tallat el cap a la meva dona», aquestes són les declaracions d'un home arrestat per violència masclista, i condemnat a tres anys i cinc mesos de presó. Les declaracions les va fer a l'Ertzaintza després de ser detingut per intentar agredir a la seva parella. Segons la sentència del cas, els fets van succeir la nit del 8 de novembre de 2016, al domicili familiar de la parella a Irun, Guipúscoa, quan el processat va començar a «humiliar i acoquinar» a la seva parella amb expressions com: «No serveixes per res», i «so puta», al mateix temps que amenaçava de matar-la i «tallar-li el coll».



En un intent de posar fi a aquesta situació, la víctima «es va refugiar a la seva habitació», malgrat això l'home «no va posar fi a la seva actitud» i «va començar a colpejar violentament la porta» del dormitori «fins a aconseguir desencaixar-la del marc».



Una patrulla de l'Ertzaintza va acudir al domicili, va detenir a l'acusat i el va traslladar a la comissaria, on, un cop dins els calabossos, va seguir amb «el seu comportament». «Jo no he comès cap error. En tot cas, l'error és no haver-li tallat el cap a la meva dona. Si em posen a disposició judicial, demà mateix aniré a matar-la, si no prenen les mesures adients per evitar-ho», va advertir l'home als agents que el custodiaven. Poc després, quan anaven a prendre-li declaració, l'inculpat, «amb seriosa intenció intimidant», els va etzibar: «No vull declarar, no necessito advocat, sentencieu a mort a la meva dona».



Aquesta situació va motivar que el mateix dia de la detenció es dictés una ordre de protecció en favor de la víctima que prohibia a l'home residir al domicili familiar, i com aproximar-se o comunicar-se amb ella. Malgrat això, quan va ser posat en llibertat provisional i quan encara es trobava a la sala del jutjat, l'inculpat va afirmar que, en el moment en el qual pogués sortir de les dependències del jutjat, aniria a «tallar-li el coll» a la seva parella. «De la presó en sortiré, però ella, d'allà on anirà no; el segon error del jutge ha estat no enviar-me a presó», va afirmar l'acusat.



La resolució judicial aclareix que a més d'aquest episodi concret de violència masclista, la dona va ser víctima «de violència psicològica de manera habitual» durant els set anys de relació que havia mantingut amb l'inculpat, «sotmetent-la a la seva voluntat i menyspreant-la assíduament» amb diferents insults i amenaces de mort. Durant el judici per aquests fets, l'encausat es va mostrar conforme amb la pena que va sol·licitar la Fiscalia, per la qual cosa ha estat condemnat a diverses penes que sumen tres anys i cinc mesos de presó i 36 dies de treballs en benefici de la comunitat com a responsable d'un delicte de maltractament habitual, un altre de maltractament no habitual, un delicte lleu de vexacions injustes i un delicte continuat d'amenaces.