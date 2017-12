Dos dels consellers empresonats participaran aquest dimarts a un míting a Reus

Els consellers Jordi Turull i Josep Rull assistiran aquest vespre al míting inicial de campanya de Junts per Catalunya

Actualitzada 05/12/2017 a les 17:18

Els consellers Jordi Turull i Josep Rull, que aquest dilluns van sortir de la presó d’Estremera, participaran aquest vespre al míting inicial de campanya de Junts per Catalunya a Reus. L'acte se celebrarà a les 20 hores al Teatre Bartrina. Els consellers arribaran a les 18.30 hores a la Plaça Mercadal on atendran als mitjans de comunicació i posteriorment faran una passejada pel centre comercial de la capital del Baix Camp.



L’acte, presentat per l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, comptarà amb la participació del President de la Generalitat i cap de cartell per Barcelona, Carles Puigdemont, que clourà l’acte amb una intervenció audiovisual des de Brussel·les. Prèviament parlaran els candidats 1 i 2 per Tarragona, Eusebi Campdepadrós i Teresa Pallarès, respectivament, així com la número 6, Assumpció Castellví, i el número 7, Joaquim Calatayud, i els mateixos consellers Jordi Turull i Josep Rull.