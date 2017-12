Detingut un home a l'Índia per la mala olor dels seus peus

Els passatgers van baixar de l'autobús i van denunciar a l'home en qüestió, qui va passar la nit a comissaria

Un autobús ple de passatgers, el seu conductor i un parell de sabates van acabar en una comissaria. Tot va començar quan part del passatge es va enredar amb un dels passatgers per la mala olor dels seus peus. L'incident va ocórrer la setmana passada quan un passatger de l'autobús, Prakash Kumar, de 27 anys, es va treure les sabates i els mitjons en el trajecte cap a la ciutat de Chandigarh. El que al principi era un llarg i tranquil viatge de 10 hores va acabar sent una curiosa disputa que va acabar a comissaria.



Una font de la comissaria ha declarat que «l'olor dels seus peus va deslligar les queixes dels seus companys de viatge. Els altres passatgers li van demanar que es tornés a posar els mitjons i les sabates perquè els estava fent passar una mala estona». El passatger en qüestió s'hi va negar i, a més, va començar a insultar a les persones que s'havien queixat. Aquesta reacció va provocar que l'autobús complet, inclosos conductor i infractor, es veiés immers en una discussió que semblava no tenir fi.



El curiós incident va acabar amb l'autobús aparcat davant la comissaria de Chintpurri, a l'estat del nord de Himachal Pradesh, tal com recull el mitjà local The Times of Índia. Els passatgers van baixar de l'autobús i van decidir denunciar a l'home dels peus. L'home en qüestió va passar la nit a comissaria i l'endemà va ser presentat davant el magistrat del districte, qui li va atorgar la llibertat condicional.