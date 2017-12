Després de l'aplicació del 155, als espanyols ja no els «preocupa» la independència de Catalunya

El baròmetre de novembre del CIS indica que el procés soberanista ha passat de la segona a la quarta preocupació

EFE

Actualitzada 05/12/2017 a les 13:23

La preocupació dels espanyols per la independència de Catalunya ha baixat gairebé cinc punts després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i la convocatòria d’eleccions autonòmiques el 21 de desembre, i passa del segon ja que ocupava a l’octubre, al quart.



El baròmetre de novembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el treball de camp del qual es va dur a terme entre l’1 i el 15 del mes passat, situa la independència de Catalunya per darrere de l’atur, la corrupció i els partits polítics, que encapçalen per aquest ordre la llista de preocupacions.



L’atur és esmentat com un dels tres principals problemes pel 65,1 per cent dels enquestats, seguit de la corrupció (31,5 %) i els polítics (27 %).



La secessió de Catalunya queda al quart lloc, amb un 24,6 per cent, quan a l’octubre ocupada el segon posat amb un 29 per cent.



Va entrar en la llista dels deu problemes més importants a Espanya al baròmetre de setembre (7,8 per cent), ja que fins llavors no havia assolit el 3 per cent.



D’acord amb el baròmetre del CIS publicat aquest dimarts, la cinquena preocupació més citada pels ciutadans són els problemes d’índole econòmica (23,4 %), per davant de la sanitat (9,2 %) i els de caràcter social (8,7 %).



La llista dels deu principals problemes la completen l’educació (7,5 %), la qualitat de l’ocupació (5,6 %) i el Govern i els partits (5 %).



El terrorisme internacional, que al setembre va ser el cinquè problema més citat, queda ara amb només un 2,9 per cent.



Com és habitual, el sondeig del CIS s’interessa per l’opinió dels espanyols sobre la situació política a Espanya.



Tres de cada quatre consultats la qualifica de dolenta o molt dolenta, mentre que només el 3,3 per cent la veu bona o molt bona.



Per a la meitat dels espanyols (52,6 %), el panorama polític és pitjor que fa un any, davant un 38,8 que la veu igual.



El 16,1 per cent respon que d’aquí a un any, la situació política millorarà.



Quant a la percepció econòmica, són minoria (7,2 %) els qui la consideren molt bona o bona, davant el 50,9 per cent que tenen una impressió negativa i el 41,5 per cent que la qualifica de regular.



A la pregunta de com serà l’escenari econòmic d’aquí a un any, quatre de cada deu (39,3 %) preveu que serà igual, el 22,9 % pensa que empitjorarà i el 21 % presagia que serà millor.