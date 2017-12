Condemnat per capturar il·legalment un senglar perquè els seus gossos 'pitbull' l'ataquessin

Ha estat condemnat a quatre mesos de presó i multa de 960 euros per un delicte contra la fauna i un altre de maltractament animal

EFE

Actualitzada 01/12/2017 a les 19:13

Un home ha estat condemnat pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció d'Archidona, Málaga, per caçar il·legalment un senglar el qual no va matar al moment, sinó que el va capturar per dur-lo davant els seus dos gossos de raça pitbull i incitar-los a atacar. L'animal va patir nombroses ferides i posteriorment l'acusat el va apunyalar.



El processat, sense antecedents penals, ha estat condemnat a quatre mesos de presó i multa de 960 euros per un delicte contra la fauna i un altre de maltractament animal, segons indica la sentència. Es considera provat que l'acusat va caçar un senglar, al terme municipal de Villanueva del Algaidas, pel mètode del llaç, instrument indiscriminat de caça il·legal compost per cables d'acer que atrapen l'animal i l'asfixien. L'ara condemnat va reconèixer els fets durant el judici.



El magistrat acorda en la mateixa sentència la suspensió de la pena privativa de quatre mesos de presó però l'inhabilita durant dos anys per cap professió o ofici relacionat amb animals i se li prohibeix caçar durant vuit mesos.