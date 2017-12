El debat mèdic sobre el tatuatge de «no ressuscitar»

Els DNR (Do not resuscitate) s'han convertit en una opció per aquelles persones que reivindiquen el dret a morir en cas d'emergència mèdica

Actualitzada 01/12/2017 a les 18:54

Un home va arribar a un hospital de Florida, Estats Units, en xoc i amb un tatuatge que hi posava «Do not resuscitate» (No ressuscitar) . El debat entre els metges que el van atendre estava servit. Un tatuatge pot convertir-se en un document legal? Es tracta d'un missatge literal? O potser té un sentit figurat?



La revista 'New England Journal of Medicine' s'ha fet ressò del cas, ja que no és la primera vegada que un equip mèdic es troba amb un cas similar. De fet, la revista especialitzada publica el cas d'un anònim de 70 anys que va arribar a l'hospital amb el tatuatge «Do not resuscitate» i el «do not» (negació) subratllat. El personal mèdic va ignorar la frase, però l'equip d'ètica de l'hopital va aconsellar als metges que l'atenien a fer cas del tatuatge DNR (Do not resuscitate). En conseqüència el pacient va morir més tard sense haver estat sotmès a cap mesura d'emergència.



Els DNR s'han convertit en una opció per aquelles persones que reivindiquen el dret a morir en cas d'emergència mèdica, i evitar, en molts casos, acabar connectats a una màquina.