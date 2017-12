Detingut per cremar el cotxe de la seva ex al garatge i causar greus danys a l'edifici

La noia havia denunciat dies enrere a la seva parella sentimental, entre altres motius, per amenaces de mort contra ella

Agències

Actualitzada 01/12/2017 a les 20:03

Agents de la Policia Nacional han detingut a un home de nacionalitat espanyola i 53 anys, per cremar el cotxe de la seva exparella en un pàrquing comunitari i causar greus danys a l'edifici, que va haver de ser desallotjat íntegrament davant el risc de propagació del foc als habitatges. Així doncs, l'individu va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'incendi, afectant diversos vehicles, dels quals tres d'ells van quedar totalment calcinats, i provocant danys materials a l'edifici.



El succés es va produir la nit del 18 de novembre quan diverses trucades van alertar d'un incendi de gran violència al pàrquing d'un edifici cèntric de la localitat de Molina de Segura, Múrcia.



L'incendi es va propagar per diverses plantes amb el greu risc d'estendre's cap a la part superior de l'edifici, per tant es va procedir al desallotjament de la totalitat dels veïns. La ràpida actuació dels bombers, a l'hora de sufocar les flames i una ràpida actuació policial va evitar una catàstrofe major.



La Brigada de Policia Científica va realitzar una inspecció tècnica que va poder comprovar els nombrosos danys ocasionats tant als vehicles estacionats com al mateix edifici. Fruit de la inspecció tècnica es va poder concloure que el focus del foc havia estat un automòbil, tot-terreny, propietat d'una víctima de maltractaments que havia denunciat dies enrere a la seva parella sentimental, entre altres motius, per amenaces de mort contra ella.



La investigació policial va permetre recaptar indicis suficients per poder imputar a l'autor del fet un delicte d'incendi amb greu perill per a les persones.