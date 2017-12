Troben un nen de 7 anys davant de casa seva mort per una hipotèrmia

La mare i el tiet del menor van ser detinguts en primer moment i, després, posats en llibertat a l'espera dels resultats de la investigació.

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 18:10

Un nen de 7 anys ha estat trobat mort aquest diumenge, davant de casa seva, després de patir una possible hipotèrmia que li hauria provocat una aturada cardíaca. Hakeem Hussain, vivia a Birmingham, Regne Unit, i segons sembla hauria passat hores al carrer aguantant temperatures molt baixes. Dues ambulàncies del servei mèdic de West Midlands es van personar al lloc dels fets, però no van poder fer res per salvar la vida del menor.



La seva mare, Laura Heath de 35 anys, i el seu tiet, Timothy de 56, van ser detinguts acusats d'abandonament i maltractament, informa el mitjà Daily Mail, i després, posats en llibertat a l'espera dels resultats de la investigació.