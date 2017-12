Sis anys d'internament psiquiàtric per un home que va arrencar un tros de llengua a la seva dona

El tribunal ha absolt l'acusat d'un delicte de lesions perquè patia un brot esquizofrènic en el moment dels fets

Actualitzada 30/11/2017 a les 18:06

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un veí de Mataró, de 39 anys i origen xinès, a sis anys d'internament en un centre psiquiàtric per haver arrencat un tros de llengua a la seva dona i haver-se'l empassat. El tribunal també li imposa nou anys més de llibertat vigilada i vuit anys d'allunyament i incomunicació respecte la víctima. L'Audiència, però, l'ha absolt d'un delicte de lesions perquè l'acusat patia un brot esquizofrènic. Els fets es remunten a l'abril del 2016, quan, una nit, l'home va mossegar la llengua de la seva dona quan li estava fent un petó, arrencant-ne aproximadament un terç, que es va empassar. Segons recull la sentència, l'home havia escoltat una veu que li ordenava fer-ho per tal que els dos es poguessin «salvar». Davant els fets, el Jutjat de Violència sobre la Dona de Mataró va decretar presó provisional per a l'acusat, a qui també va dictar una ordre d'allunyament de la seva dona.



Segons va declarar la dona, el seu marit li va dir «t'estimo» diverses vegades i li va demanar que li fes un petó ensenyant-li la llengua, moment en què va notar la presència de sang, que l'home es va empassar. Al seu torn, ell va assegurar que havia escoltat una veu que l'incitava a fer la mossegada, afegint que havia escoltat també la veu de la seva dona abans del petó. Però va declarar que no recordava res més, tant sols la presència de l'ambulància a la porta de casa.



La sentència senyala un agreujant de parentiu entre la víctima i l'autor dels fets, i recorda que la mossegada es va produir en una situació relacionada directament amb la relació matrimonial. Al mateix temps, però, desestima l'agreujant de gènere que havia sol·licitat la Fiscalia, ja que considera que no ha quedat provat que la mossegada estigués motivada per una discriminació en la relació home-dona.



En aquest sentit, el tribunal insisteix que l'home va actuar endut per un «episodi psicòtic agut», que li «anul·lava» les seves capacitats mentals. «La víctima no va ser agredida per la seva condició de dona, sinó que el processat va seguir les veus que va escoltar en aquell moment», recull la sentència.



Així les coses, el tribunal considera «necessari» l'ingrés en règim tancat en un centre psiquiàtric, com a «mesura de seguretat», degut a què l'acusat no és conscient del seu trastorn. De fet, la sentència apunta que durant el judici l'home va assegurar que no té esquizofrènia i va negar haver pres cap tipus de medicació, malgrat s'estava medicant en la seva estada a la presó.



Al mateix temps, els magistrats també afirmen que és necessari dictar una ordre d'allunyament i de comunicació entre la víctima i l'acusat «com a mesura per protegir la integritat psíquica de la dona». Finalment, pel que fa a la llibertat vigilada, el tribunal admet la necessitat de la mesura però no en concreta l'aplicació, ja que ho condiciona a l'evolució de la malaltia mental de l'home.