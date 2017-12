La dona que va matar al violador de la seva filla portarà una polsera telemàtica

María del Carmen García compleix una condemna de cinc anys i mig per cremar viu al violador de la seva filla, ara evitarà pernoctar a la presó

30/11/2017

Institucions Penitenciàries col·locarà una polsera telemàtica a María del Carmen García, la dona condemnada per matar l'any 2005 al violador de la seva filla a Benejúzar, Alacant, per tenir-la controlada i evitar així que hagi de pernoctar diàriament a la presó de Fontcalent.



Així ho ha confirmat el seu advocat, Joaquín Galant, qui s'ha entrevistat amb funcionaris de la presó i espera que la seva clienta obtingui la llibertat condicional abans d'aquest Nadal. María del Carmen García compleix una condemna de cinc anys i mig de presó per cremar viu el 13 de juny de 2005 a Antonio Cosme, un veí de la localitat que havia violat a la seva filla l'any 1998.



La jutgessa de Vigilància Penitenciària de Villena li va concedir el tercer grau el passat 27 d'octubre, en un acte que revocava la negativa anterior de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.



La dona ha gaudit durant els últims anys de diversos permisos i va inaugurar el seu nou grau penitenciari, que implica un règim de semillibertat, el passat 20 de novembre, dies després de ser traslladada a una altra presó de la província. Aquest tercer grau li permet passar els caps de setmana a casa i acudir únicament a dormir al presidi durant els dies laborals, entre altres beneficis. Els responsables de la presó de Fontcalent han comunicat ara al seu advocat, Joaquín Galant, que aquest règim tornarà a suavitzar-se com a pas previ a l'obtenció de la llibertat condicional.



«Mari Carmen sortirà de la presó aquest divendres al voltant de les vuit del matí i no tornarà fins dilluns a les 21 hores». «La setmana següent se li col·locarà una polsera i, uns dies més tard, si tot va bé, li trauran el control i li aplicaran la llibertat condicional», ha explicat el mateix lletrat.



A partir d'aquest moment, només haurà d'acudir a la presó per signar dues vegades al mes, mesura que previsiblement haurà de complir fins a l'agost de l'any vinent, quan acabarà de complir la condemna.