Ágatha Ruiz de la Prada va firmar el seu divorci vestida amb un burca

«Vaig firmar el divorci amb un burca perquè no vull que el meu ex em torni a veure», va declarar la dissenyadora madrilenya

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 18:54

Ágatha Ruiz de la Prada s'ha divorciat del periodista Pedro J. Ramírez, però com sempre, la dissenyadora madrilenya no ha volgut deixar indiferent a ningú i, segons relata la revista ¡Hola!, el dia que va signar la separació es va personar tapada de cap a peus amb un burca.



La publicació de la notícia a la revista del cor va acompanyada de declaracions de la guanyadora del Premi Nacional de Disseny i Moda, que assegura que «Vaig firmar el divorci amb un burca perquè no vull que el meu ex em torni a veure». Segons sembla, la vestimenta és un regal que li van fer uns amics de l'Afganistan.