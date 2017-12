13 camions i una furgoneta punxen la roda a l'AP-7 a Montmeló en sentit sud

Tot apunta que la pèrdua de càrrega d'un camió ha provocat l'incident

Actualitzada 01/12/2017 a les 08:46

Un total de 13 camions i una furgoneta que circulaven per l'AP-7 han punxat alguna de les seves rodes durant aquest divendres a la matinada a l'altura de Montmeló (Vallès Oriental) en sentit sud. Segons els Mossos d'Esquadra, la primera incidència s'ha registrat cap a la una de la matinada. Concretament, els vehicles de gran tonatge han punxat entre els quilòmetres 136 i 149. Amb tot, ja només queden cinc vehicles aturats al voral, la resta ja s'han retirat. Un d'ells però, està estacionat just a l'altura de la sortida 15, la de Mollet Nord, cosa que talla el trànsit en aquest punt. Tot apunta que la pèrdua de càrrega d'un camió hauria provocat les punxades. De fet, a la zona s'hi han trobat algunes peces metàl·liques i claus. Com a mesura preventiva, Protecció Civil ha activat el pla d'emergències.