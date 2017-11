Whatsapp cau a diferents parts del món

Usuaris de diferents països han reportat una fallada en el funcionament del servei

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 20:34

Aquest dijous ha caigut el servei de missatgeria instantània,Whatsapp. Usuaris de diferents països han reportat una fallada en el funcionament del servei. S'han registrat problemes a països europeus com Espanya, Alemanya i el Regne Unit, així com en alguns països d'Amèrica Llatina:

Argentina, Republica Dominicana i Mèxic, entre altres.



Els usuaris enganxats a aquesta aplicació no han pogut enviar ni rebre missatges, i fins i tot, no s'han pogut conectar al servei.