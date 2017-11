La dona més longeva d'Europa té 116 anys i viu a Barcelona

Ana Vela Rubio és la tercera persona més anciana del món i viu en una residència geriàtrica amb la seva filla de 90 anys

EFE

Actualitzada 29/11/2017 a les 19:08

Ana Vela Rubio és l'anciana més longeva d'Espanya i d'Europa, el passat 29 d'octubre va fer 116 anys al geriàtric de Barcelona on viu des de fa vuit anys, ara amb la seva filla, de 90 anys, que també ha ingressat a la mateixa residència. Amb 116 anys i 31 dies, Ana Vela és la tercera persona més anciana del món, després de les japoneses Nabi Tajima, de 117 anys i 117 dies, i Chiyo Miyako, amb 116 anys i 211 dies, segons el registre de persones més grans elaborat pel Gerontology Research Group (GRG),



Segons ha explicat el director de la residència La Verneda, David González, Ana Vela va rebre un homenatge íntim pel seu aniversari amb els seus familiars i «segueix forta com sempre». Encara que pateix demència senil i ja no rep estímuls externs però es mou en cadira de rodes. «Menja el mateix que la resta d'ancians ingressats, encara que ho fa amb el menjar triturat. Cada dia s'aixeca a les 10 del matí, esmorza, fa la migdiada, berenar i sopa, com tots els interns», entre els quals n'hi ha cinc amb més de 100 anys.



La longevitat d'Ana Vela i d'altres interns d'aquesta residència ha fet que un grup d'investigadors de la UNED es desplaci un cop al mes al geriàtric barceloní per elaborar un estudi sobre la perllongada vellesa d'alguns dels residents.



Ana Vela, que va néixer el 29 d'octubre de 1901 a Puente Genil, Còrdova, va arribar a Catalunya als anys 40 i des de 2008 viu a la residència geriàtrica pública de La Verneda de Barcelona.



Encara que cognitivament ja no rep estímuls, obre els ulls i manté una mirada simpàtica. «No aparenta 116 anys, hi ha residents més joves que semblen més grans que ella», expliquen les seves cuidadores. «Nosaltres la tractem com una més, per a nosaltres és especial, però no rep un tracte especial, no la tractem com si tingués 116 anys», ha puntualitzat González. Ana Vela sempre ha estat una dona «molt amable, molt carinyosa i molt optimista», potser per això amaga el secret de la longevitat, i també la seva fortalesa física, que l'ha ajudat a superar la mort de tres dels seus fills i dels seus germans.