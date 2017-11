Detinguts per trencar-li la cara a un noi que els va recriminar que tiressin una pedra al seu cotxe

El jove ferit, de 27 anys, va ser agredit amb puntades i cops de puny quan va baixar del vehicle

Agències

Actualitzada 29/11/2017 a les 18:34

Agents de la Policia Nacional han detingut nou joves, alguns d'ells menors, per provocar diverses fractures òssies a la cara d'un noi que els va retreure que haguessin llançat un objecte contundent contra el seu cotxe, quan circulava amb la seva parella per Gandia, València, la nit de Halloween.



La víctima va haver de ser intervinguda quirúrgicament en un hospital de València a causa de les fractures que presentava, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat. Els detinguts tenen entre 16 i 19 anys, són de nacionalitat espanyola i se'ls atribueix un delicte de lesions.



El jove ferit, de 27 anys, va ser agredit amb puntades i cops de puny quan va baixar del seu cotxe per recriminar-los la seva actitud. La investigació es va iniciar a principis de novembre quan la policia va tenir coneixement dels fets.



La víctima va veure com un objecte contundent colpejava el seu cotxe, per la qual cosa va baixar del vehicle i va recriminar aquesta actitud al grup de joves que acabaven de llançar l'objecte, moment en el qual aquests van començar a propinar-li puntades i cops de puny. La víctima va acabar caient a l'interior d'una séquia.



La investigació va permetre als policies descobrir que els sospitosos estaven celebrant en una casa de camp de la zona, la nit de Halloween. Els detinguts, un d'ells amb antecedents policials, majors d'edat han passat a disposició judicial, mentre que els menors, després de ser escoltats en exploració, van ser lliurats als seus pares.