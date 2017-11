Rebaixen la pena a un ciclista exhibicionista perquè «està malalt»

Va confessar els crims i va col·laborar en tot moment per posar-se en tractament, de fet, va vendre els seus béns per pagar les indemnitzacions

El Jutjat de lo penal número 3 d'Oviedo ha condemnat a un any de presó a un ciclista exhibicionista que actuava per camins de vianants de Siero, Astúries. L'advocat de l'acusat, Carlos Hernández Fierro, ha indicat que el seu representat «està malalt», i que pateix una parafília secundària acreditada per un psiquiatre. Aquest trastorn és la conseqüència d'una infància marcada per abusos, vexacions i la violència exercida pel seu pare.



L'acusat de 33 anys i veí de Cuencas ha acceptat la reducció de la pena plantejada pel ministeri públic, que inicialment demanava 5 anys de presó per tres successos en els quals l'acusat es va masturbar davant dues dones i quatre menors. Se'l condemna per agressió sexual, ja que en un d'aquests episodis va agafar a una de les dones adultes pel cabell mentre seguia masturbant-se i li feia comentaris grollers.



Aquesta reducció de la pena està establerta per la llei, ja que l'acusat va confessar els crims a la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i va col·laborar en tot moment per posar-se en tractament. De fet, va vendre els seus béns per pagar les indemnitzacions.



L'acusat haurà de completar un tractament de tres anys a Barcelona amb un prestigiós psiquiatre de Gijón. Actualment, el condemnat ha pagat 6.000 euros a les víctimes del succés, i haurà d'abonar una multa de 2.800 euros, a part de tenir prohibit tornar a passejar per la zona on practicava exhibicionisme.