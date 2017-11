Maradona demana presó preventiva per la seva filla, exparella del futbolista Kun Agüero

La mare de Giannina i exdona de l'astre argentí ha estat denunciada per haver administrat de forma fraudulenta el seu patrimoni econòmic

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 19:01

Matías Morla, l'advocat de l'exfutbolista Diego Armando Maradona, ha assegurat que la filla de l'astre argentí, Giannina Maradona, s'enfronta a entrar a presó de forma preventiva si queda provat que va entorpir la investigació per administració fraudulenta de la seva mare, Claudia Villafañe, exdona del considerat el millor futbolista de tots els temps.



Maradona va denunciar a Villafañe per, suposadament, haver administrat de forma fraudulenta el seu patrimoni econòmic entre l'any 2000 i el 2015. L'advocat de l'exfutbolista considera que l'acusada va «robar» uns 80 milions de pesos, que equivalen a 3,8 milions d'euros.



En una entrevista a Canal América, l'advocat posa en dubte un viatge de Giannina Maradona, exparella del futbolista del Manchester City Kun Agüero, qui va viatjar a l'Uruguai un 31 d'agost en plena causa contra la seva mare, en una sortida que només va durar unes hores. L'advocat de Maradona assegura que Giannina té un compte en un banc uruguaià i que viatjar per treure els diners i amagar-los en un altre lloc.



Morla assegura que aquesta acusació és real i que per tant comportaria un delicte d'entorpiment de la investigació, motiu pel qual Diego Maradona podria demanar presó per la seva filla.