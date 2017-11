La Junta Electoral de Barcelona prohibeix il·luminar de groc fonts i façanes

A petició del PPC, considera que aquesta expressió s'identifica amb opcions polítiques concretes que es presenten a les eleccions

Actualitzada 29/11/2017 a les 11:58

La Junta Electoral de zona de Barcelona ha atès la queixa del PPC i ha emès una resolució que prohibeix il·luminar de groc fonts i façanes a la capital catalana, una il·luminació que es pot veure des de finals de la setmana passada per acord a l'Ajuntament dels grups de BComú, PDeCAT i ERC. Els populars van argumentar que aquesta actuació representa una de les opcions que es presenta a les eleccions del 21-D, mentre que el consistori va al·legar que no tenia cap interès partidista, sinó que pretenia mostrar la seva solidaritat amb les famílies dels membres del Govern i de les entitats que estan empresonats.



La Junta, però, cita l'article 50.2 de la LOREG i remarca que els poders públics no poden utilitzar imatges o expressions «coincidents o similars a les utilitzades en les seves campanyes per alguna entitat concurrent a les eleccions».