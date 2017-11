La Guàrdia Civil alerta sobre l'engany de la 'trucada perduda'

Es tracta d'una estafa en què a l'usuari se li cobra una trucada que es rep des d'un país estranger

El timo de la llamada perdida vuelve a la carga y suele usar estos prefijos:

355 Albania

225 Costa de Marfil

233 Ghana

234 Nigeria



No devuelvas la llamada a esos prefijos (a menos que sea de alguien a quien conoces, claro)

La Guàrdia Civil ha llençat una alerta a través de les seves xarxes socials explicant que està retornant una estafa, que ja es coneixia, i que denominen de la 'trucada perduda'.Segons expliquen, els estafadors realitzen una trucada i deixen que només soni un to de trucada. En el moment que el receptor decideix retornar la trucada és quan es produeix l'estafa. La trucada es realitza a països on es cobra aquesta trucada i part de la tarifació del número al qual es truca la percep la persona que ha realitzat originalment la trucada, és a dir, l'estafador.L'alerta del cos policial assenyala quin són els prefixes telefònics més habituals des dels quals es realitzen aquests enganys, i corresponen a païssos com Albania, Ghana, Costa de Marfil o Nigèria.