Descarrila el tren Màlaga-Sevilla a Arahal, amb diversos passatgers ferits

El descarrilament s'ha produït a les 10:21, quan s'ha sortit de la via el tercer vagó, que no ha arribat a bolcar

Actualitzada 29/11/2017 a les 12:39

Un total de 21 persones han resultat ferides, tres d'elles de caràcter greu, en descarrilar un tren de passatgers de la línia Màlaga-Sevilla al seu pas per la localitat de Arahal (Sevilla), segons que han informat a Efe fonts d'ADIF i el servei d'emergències sanitàries 112 Andalusia.



A les 10.12 hores del matí es rebia el primer avís d'un passatger que alertava del descarrilament en el punt kilométrico 22 de la línia Utrera-Marchena, de la qual s'ha sortit de la via el tercer i últim vagó del comboi, que transportava a 79 passatgers.



A la zona s'han desplaçat membres de l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries (EPES), Guàrdia Civil, Bombers de la Diputació, Grup d'Emergències d'Andalusia (GREA), Protecció Civil i Policia Local, que s'han dirigit a l'estació del Sorbito per a l'atenció dels ferits.



El succés s'ha produït prop d'un tram tallat per les pluges entre Arahal i El Sorbito, a l'altura del quilòmetre 19 de la via.



La Policia Local ha fet una crida als veïns de Arahal que tinguin tractors perquè es dirigeixin a la zona, ja que algunes ambulàncies han quedat encallades pel fang acumulat després de les intenses pluges d'aquesta matinada.



Els primers ferits han estat atesos per agricultors que treballen en camps de la zona, així com per un helicòpter mobilitzat davant les dificultats d'accés a la zona.



Segons les fonts, el ferit més greu ha estat derivat a l'Hospital Verge de la Rosada de Sevilla i la resta a l'Hospital de Valme, també a la capital sevillana.