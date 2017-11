Confon una dona amb un cérvol i la mata d'un tret

Quan es va produir el succés, el responsable dels fets va trucar als serveis d'emergència i va aplicar pressió sobre la ferida per ajudar la víctima

28/11/2017

Rosemary Billquist, de 43 anys, va morir mentre passejava els seus dos gossos el passat dimecres, en un petit municipi de l'estat nord-americà de Nova York. Thomas Jadlowski, de 34 anys i veí de la zona, la va confondre amb un cérvol i la va disparar, segons informa el mitjà The New York Times.



Jadlowski va informar la policia que va confondre a Billquist amb un cérvol, i que va disparar un sol tret des del pati posterior del seu domicili, a uns 150 metres de distància. Quan va escoltar algú cridar, va acudir al lloc on havia abatut el suposat animal i es va trobar amb la dona estesa a terra. La bala li va travessar el maluc i li va sortir per l'esquena.



Automàticament va trucar als serveis d'emergència i va aplicar pressió sobre la ferida per ajudar la víctima. Els serveis mèdics van traslladar a Billquist al Centre Mèdic de la Universitat de Pittsburgh, a Erie, situada a l'estat de Pensilvania. Un cop al centre hospitalari, els metges la van declarar morta.



Jadlowski no ha estat acusat i coopera activament amb la investigació que duen a terme els cossos policials, tot i això va informar que el tret es va produir a les 17.24 hores, 40 minuts després de l'horari establert per caçar a l'estat de Nova York.