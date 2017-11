Cinc senadors del PP compren loteria amb el número 155 i els hi toca

Cadascun d'ells ha guanyat 32.000 euros

Cinc senadors del Partit Popular van decidir comprar el Cuponazo de la ONCE amb el número 93.155, en relació a l'aplicació del 155 que s'havia aprovat aquell mateix dia. Els afortunats són Luis Rogelio Rodríguez, Isabel Sánchez, Eugenio González, Rosario Soto y Mario Arias, senador asturià.



Quan els senadors esperaven un vol a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas en direcció Almeria, van veure un cupó que acabava amb el mateix número que l'article més famós de la Constitució Espanyola. Després de passar hores al Senat debatent l'aplicació del 155, el cupó va ser objecte de bromes.



Per superstició o per provar sort, la qüestió és que els cupons dels sortejos de Nadal acabats en 155 s'estan acabant en bona part de les administracions de l'Estat, entre elles les més famoses com La Bruixa d'Or. En el cas que toqui, el premi als afortunats seria de 400.000 euros per dècim.