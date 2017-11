Sea Shepherd difon un vídeo on mostra la matança de balenes per part de vaixells japonesos

Els activistes denuncien que les autoritats australianes havien amagat les imatges per no «perjudicar les relacions amb el Japó»

Actualitzada 28/11/2017 a les 20:01

The video they didn't want you to see: Illegal Japanese whaling filmed by the Australian Government in Antarctica https://t.co/KxHXSFbevD #StopWhaling — Sea Shepherd (@seashepherd) 28 de novembre de 2017

La ONG Sea Shepherd ha difós aquest dimarts un vídeo sobre la caça de balenes que van portar a terme vaixells japonesos l'any 2008, després d'aixecar-se una ordre de supressió per part del Govern australià, segons informa El Periódico.Les imatges van ser captades per les autoritats australianes a l'Antàrtida, i en elles es poden veure com les balenes són caçades amb arpons i arrossegades cap al vaixell nipó.Segons explica el director gerent de Sea Shepherd Austràlia, Jeff Hansen, «el Govern australià ha amagat les imatges durant anys per que aquestes perjudicarien les relacions amb el Japó».«El Govern australià va triar posar-se del costat dels caçadors furtius en lloc de defensar les balenes de l'oceà Antàrtic», ha recalcat Hansen després de la difusió d'aquestes imatges.Al 2014, El Tribunal Internacional de Justícia va dictaminar que la pesca de balenes a l'oceà Antàrtic no era legal, ja que no s'ajustava als «fins científics» establerts per la Comissió Balenera Internacional (CBI) per poder portar a terme aquestes pràctiques.