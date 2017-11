Un menor amb una pistola de balins provoca el pànic a Nules

Diferents testimonis van alertar a la Policia Local de la presència d'un individu armat als voltants del CEIP Cervantes

Redacció

Actualitzada 24/11/2017 a les 18:51

Nules va viure un episodi de pànic el passat dijous quan un menor es va passejar pels carrers del municipi amb una pistola de balins. Diferents testimonis van alertar a la Policia Local de la presència d'un individu armat als voltants del CEIP Cervantes, els agents es van mobilitzar ràpidament. L'alerta es va estendre via whatsapp i xarxes socials, motiu pel qual el municipi va viure moments de tensió, ja que no se sabia si l'arma era real o de fogueig.



Els fets van passar a les 9 del matí, moment en el qual centenars d'escolars arriben a l'escola. Alguns testimonis presencials asseguren que el menor tenia el rostre tapat amb una caputxa i que, suposadament, acompanyava a classe a una alumna nova. Alguns adults van veure l'arma amagada als pantalons, motiu pel qual van entrar al centre educatiu per alertar al director.



La Policia Local va rebre una altra trucada d'un conductor que assegurava haver vist una persona pel carrer Santa Natalia amb una pistola a la mà. El dispositiu de seguretat va actuar de pressa i el jove va ser localitzat quan estava a punt d'entrar al seu domicili, situat a pocs metres de la Plaza Mayor. Agents de la Benemèrita van identificar el noi i van comprovar que es tractava d'una arma da balins, motiu pel qual no va ser detingut.