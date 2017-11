Detinguda una dona per vendre joies d'or fals i endur-se més de 700 euros

Estaven banyades amb un aliatge de metalls que simulava l'or i que aconseguia passar les proves d'autenticitat

24/11/2017

Agents de la Policia Nacional de Còrdova van detenir dimarts passat a una dona que venia or fals en establiments de compravenda de joies. Aquestes estaven banyades amb un aliatge de metalls que simulava l'or, i que aconseguia passar les mesures de seguretat que utilitzen els propietaris d'aquest establiment per evitar estafes.



Agents uniformats que realitzaven tasques de prevenció de la delinqüència, van ser alertats per la sala del 091, que havien robat en establiment de compravenda d'or. Un cop personats al lloc dels fets, els agents van comprovar com l'autora del succés havia intentat vendre dues cadenes presumptament d'or, la treballadora de l'establiment li va pagar 762 euros per les joies, després de realitzar la primera prova d'autenticitat de l'or. Instants més tard, va realitzar una segona prova i va comprovar que les cadenes eren falses.



L'estafadora va ser detinguda pels voltants de l'establiment, acusada d'un presumpte delicte d'estafa.