Arriba a urgències per un dolor testicular i acabar arrestat per abusar de la metgessa

El pacient va patir una erecció mentre la metgessa li examinava els testicles, aquest li va dir que continués i la metgessa s'hi va negar

Actualitzada 24/11/2017 a les 17:54

Un home de 30 anys ha estat condemnat a pagar una multa superior als 1.400 euros, i a una ordre d'allunyament, per un delicte d'assetjament sexual a la metgessa que el va atendre per una molèstia testicular. Els fets van tenir lloc a Urgències de l'Hospital General de Alicante, on l'agressor va ser detingut per la Policia Nacional. En un judici ràpid, la defensa i la Fiscalia va arribar a un acord en el qual l'acusat es va declarar culpable.



Després de personar-se a urgències, l'acusat va ser atès per un la jove metgessa que li va realitzar una exploració per emetre un possible diagnòstic. El pacient però, va patir una erecció mentre la metgessa li examinava els testicles i li va dir que continués. La metgessa s'hi va negar i va demanar al pacient que es vestís perquè havia conclòs l'exploració.



Instants després la metgessa va anar a la sala d'espera per entregar al pacient el part d'assistència, i aquest la va agafar amb la intenció de fer-li un petó i realitzar-li tocament. Davant la resistència de la metgessa l'agressor va fugir, deixant-se a la sala d'espera una bossa. Quan va tornar per recuperar-la, va ser detingut.



L'arrestat tenia antecedents i havia estat detingut anteriorment per abusar sexualment d'una noia, així i tot, després de la sentència va quedar en llibertat, en cas d'impagament de la multa haurà de passat un dia arrestat per cada dues quotes impagades i ingressarà a presó per un delicte anterior.