Un pacient amb el 95% del cos cremat se salva gràcies a la pell del seu germà bessó

EFE

Actualitzada 24/11/2017 a les 17:32

Un home que s'havia cremat un 95% del cos en un accident laboral, va poder salvar la vida gràcies a un empelt de pell del seu germà bessó, una primícia mèdica mundial que es va realitzar a l'hospital Saint Louis de París.



Gràcies a aquesta intervenció, el pacient no va patir cap tipus de rebuig de l'empelt, com passa amb la de qualsevol altra persona, va indicar l'equip mèdic que va dur a terme les intervencions, liderat pel professor en cirurgia plàstica i reconstructiva Maurice Mimoun, i per l'especialista en anestèsia i reanimació Alexandre Mebaza. Com els bessons surten del mateix zigot, comparteixen ADN, la qual cosa permet evitar aquest rebuig, va destacar Mimoun, «És com si es tingués un dipòsit de pell a disposició». «És la primera vegada que s'empelta el 95% d'una pell cremada, és un trasplantament gairebé total», es va felicitar el cirurgià.



Els fets es remunten a fa una mica més d'un any, quan Franck, de 33 anys, va patir cremades que van afectar la gairebé totalitat del seu cos -inclosa la cara- amb la sola excepció d'una part dels peus i del maluc. El seu germà Éric es va proposar ràpidament com a donant i llavors es va engegar el procediment. Se li va extreure en diverses ocasions pell del cuir cabellut perquè en aquesta part del cos no queda marca i cicatritza ràpidament, però com no era suficient, també de l'esquena i de les cames, fins a un 50% del seu cos.



El pacient va estar quatre mesos sota cures especialitzades al centre de cremats de l'hospital Saint Louis, però va poder tornar a casa, pot caminar i la rehabilitació continua.