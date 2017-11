Condemnat a pagar 28.000 euros per donar un petó a una noia sense el seu consentiment

A conseqüència dels fets la víctima va patir un trastorn depressiu per estrès posttraumàtic

24/11/2017

L'Audiència Provincial d'Osca ha condemnat a un home d'uns 50 anys a pagar una indemnització de 28.075,30 euros a la filla de 30 anys d'una amiga seva, per fer-li un petó a la boca sense el seu consentiment quan la portava amb cotxe a casa. A conseqüència dels fets, la víctima va patir un trastorn depressiu per estrès posttraumàtic.



Els fets van ocórrer 30 de novembre de 2009 quan el demandat va portar al seu domicili a la jove i pel camí «li va posar la mà a la cama i li va fer un petó introduint-li la llengua a la boca en contra de la seva voluntat», relata la sentència. La víctima va denunciar els fets a la Guàrdia Civil.



L'acusat va ser condemnat per una falta de vexacions injustes i a pagar una indemnització de 28.000 euros, però l'Audiència Provincial el va absoldre en considerar que el fet havia prescrit. La representació legal de la jove va reclamar al Ministeri de Justícia, ja que el Jutjat penal va paralitzar el procès durant sis mesos, per un «mal funcionament de l'administració» i li va donar la raó, concedint-li una primera indemnització de 3.000 euros.



La víctima va acudir llavors a la via civil, on el Jutjat núm. 2 de Jaca va estimar parcialment la demanda condemnant a l'home a pagar una indemnització de 21.288 euros més interessos. No obstant això, ambdues parts van presentar sengles recursos d'apel·lació davant l'Audiència Provincial d'Osca



Finalment, l'Audiència d'Osca va ratificar la valoració de la prova que va fer en el seu moment el Jutjat de Jaca. Així, el tribunal considera que el petó sense consentiment ha quedat acreditat a través de la declaració de la dona, el relat de la qual durant el judici penal va coincidir amb el que va relatar en el seu moment en la Guàrdia Civil en interposar una denúncia «i amb la versió que al llarg del temps ha mantingut la demandant». Tot això, prossegueix la sentència, es veu reforçat per dos testimonis que van confirmar el «nerviosisme» que presentava la noia després de l'incident i també per la declaració de la seva pròpia mare.