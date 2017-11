Un home mata a la seva dona embarassada d'un tret a Vinaròs

L'individu també ha estat trobat mort

Actualitzada 24/11/2017 a les 10:03

Una dona d’uns 35 anys d’edat i la seva parella, de 40 anys, han estat trobats avui morts per arma de foc en un habitatge de la localitat castellonenca de Vinaroz en el que sembla un nou cas de violència masclista. Segons ha informat la Cadena SER, la dona estava embarassada.

Segons les mateixes fonts, la parella és de nacionalitat alemanya i tenien una segona residència en un habitatge situat al nord de la costa de Vinaroz, en la qual residien de manera temporal.



Pel que sembla, els cossos sense vida de la parella haurien estat trobats pels pares de la dona, mentre que encara no s’ha procedit a l’aixecament dels cadàvers.



Fonts del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) han explicat que a les 7.20 hores s’ha mobilitzat una unitat del SAMU a un domicili de Vinaròs després de rebre un avís que s’havien produït trets, però l’equip mèdic només ha pogut confirmar la mort de la parella, ambdós per arma de foc.