Troben el cadàver momificat d'un home al qual anaven a desnonar

L'home podria portar mort uns quatre anys, els veïns van pensar que havia mort feia anys en algun hospital

EFE

Actualitzada 23/11/2017 a les 18:24

El cos momificat d'un home, i que podria portar mort uns quatre anys, va ser descobert fa deu dies a un domicili del districte madrileny de San Blas quan una comissió judicial va acudir al pis, acompanyada d'un manyà, per executar el seu desnonament per impagament.



Segons informa el diari El Mundo, en entrar a l'habitatge, situat al tercer pis del número 5 del carrer de Castillo de Madrigal, al barri de Simancas, la comissió judicial, per ordre del jutjat d'instrucció número 100 de Madrid, va descobrir en una habitació el cos momificat d'Agustín, un home de 56 anys i que vivia sol.



El cadàver, descobert el dia 14, va ser traslladat a l'Institut Anatòmic Forense i, a l'espera que ho confirmin els informes, es descarta en principi una mort violenta. Pel que sembla l'home patia una malaltia hepàtica i els veïns, que no el van trobar a faltar ni van notar res estrany, van pensar que havia mort feia anys en algun hospital.