Méndez de Vigo a Puigdemont: «amb qui ha de debatre és amb Albiol i no amb Rajoy»

Acusa el president de «tirar pilotes fora» i «refugiar-se a Bèlgica» per no «afrontar directament» la situació

Actualitzada 24/11/2017 a les 15:59

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha respost al president Carles Puigdemont que, a través d'una entrevista a la ràdio alemanya 'Deutschlandfunk', proposava a Rajoy anar a Brussel·les per dialogar. «Amb qui ha de debatre el senyor Puigdemont és amb Garcia Albiol, que és amb qui s'enfrontarà a les urnes a les eleccions», ha declarat des de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Méndez de Vigo ha acusat Puigdemont «d'evitar el debat com ha fet sempre» amb la seva sortida de Catalunya per refugiar-se a Bèlgica. «Sempre tira pilotes fora per no debatre», ha reblat. Segons el portaveu de l'executiu espanyol, el que ha de fer Puigdemont és «explicar les accions» que, al seu entendre, han portat Catalunya «a la pèrdua de prestigi i reputació» per una política «que ha trobat zero suports a Europa».