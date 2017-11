Els agents han iniciat un operatiu «com si l'incident estigués relacionat amb el terrorisme» i han demanat als vianants refugiar-se en els edificis del voltant

Actualitzada 24/11/2017 a les 18:48

La policia britànica ha desallotjat aquest divendres a la tarda la cèntrica zona comercial d'Oxford Street per informacions que apunten a un incident amb «trets» a l'estació de metro d'Oxford Circus. «La policia ha respost a l'incident com si estigués relacionat amb el terrorisme», ha assegurat Scotland Yard en un comunicat. Els agents han demanat als vianants de la zona que «entrin als edificis i s'esperin a dins» fins que hi hagi més informacions. Scotland Yard ha desplegat «agents armats» al lloc dels fets però ha confirmat que «a aquestes alçades no han localitzat cap víctima».