La indústria del sucre va amagar els efectes negatius de la sacarosa durant 50 anys

El debat dels últims 60 anys pot estar basat en la manipulació de la ciència per part de la indústria

EFE

Actualitzada 23/11/2017 a les 18:08

La indústria del sucre ha amagat durant 50 anys estudis efectuats amb animals que suggerien els efectes negatius de la sacarosa en la salut, segons una investigació que ha vist la llum aquest dimarts a la revista especialitzat PLOSBiology.



El projecte, desenvolupat per investigadors de la Universitat de Califòrnia a Sant Francisco, va revisar documents interns del sector i va descobrir que la Sugar Research Foundation (SRF, per les seves sigles en anglès) havia finançat estudis amb animals per avaluar els efectes de la sacarosa, estudis que van ser cancel·lats davants els indicis que relacionaven el sucre amb el desenvolupament de càncer de bufeta.



En documents analitzats prèviament, el grup d'investigadors va esbrinar que la SRF havia sufragat un article de 1967 que reduïa la importància de les proves que vinculaven el consum del sucre amb malalties a l'artèria coronària.



Aquesta peça, subvencionada per la indústria, apostava pels microbis intestinals per explicar per què les rates que consumien sucre tenien nivells de colesterol superiors, però rebutjava que el resultat fos extrapolable als humans. Llavors, la SRF va canviar el seu nom a ISRF (International Sugar Research Foundation) l'any 1968, any en el qual van iniciar una investigació amb rates per comparar els efectes nutricionals del consum de sucre amb els del midó, segons un comunicat publicat a la revista.



La recerca, també finançada per ISRF, la va desenvolupar un equip de la Universitat de Birmingham que va assenyalar els efectes cardiovasculars adversos del sucre, així com indicis d'un increment dels riscos de càncer de bufeta per concloure que el midó i la sacarosa tenen efectes diferents. ISRF va reconèixer que era una de les primeres demostracions que tenia conseqüències biològiques diferents en rates, però poc abans que l'estudi finalitzés va optar per cancel·lar-ho i no publicar els resultats, la mateixa metodologia emprada en el cas que ara es fa públic. «Això suggeria que el sucre podia tenir un rol en el càncer de bufeta», va afirmar Cristin Kearns, un dels autors del treball de la Universitat de Califòrnia a Sant Francisco.



Als anys 60, recorden des de la publicació, els científics es debatien entre si el sucre podia elevar més el nivell de triglicèrids que el midó, una discussió en la qual els resultats de l'anomenat Projecte 259 haurien estat un argument de reforç, segons els autors. Al comunicat també van assegurar que, aquest fet, és una prova dels primers esforços de la SRF per menysprear el paper del sucre en les malalties cardiovasculars i que el debat dels últims 60 anys pot estar basat en la manipulació de la ciència per part de la indústria.



El coautor del treball Stanton Glantz va comparar les pràctiques «de manipulació» de la indústria del sucre amb les realitzades per la tabaquera, i va afirmar que la recerca contribueix a documentar aquests mètodes en el sector. PLOSBiology esmenta que l'any passat l'Associació del Sucre va criticar un estudi fet amb ratolins per vincular el consum de sacarosa amb el creixement de tumors i metàstasis, indicant que no s'ha establert cap «nexe creïble». «L'anàlisi suggereix que la indústria sabia de la investigació sobre animals i que va frenar el finançament per protegir els seus interessos comercials fa 50 anys», comenta l'escrit.