Eleven a 200 els morts en l'atac terrorista en una mesquita d'Egipte

Els atacants van col·locar artefactes explosius de fabricació casolana al voltant de la mesquita Al Rauda, al nord del Sinaí

EFE

Actualitzada 24/11/2017 a les 16:02

Almenys 200 persones han mort aquest divendres i 130 han resultar ferides en un atac terrorista contra una mesquita sufí a l’oest de la ciutat d’Al Arish, al nord de la península del Sinaí (nord-est), segun ha informat l’agència oficial de notícies, Mena.



Els atacants han col·locat artefactes explosius de fabricació casolana al voltant de la mesquita Al Rauda, situada al districte de Bear a l’Abd, en l’extraradi d’Al Arish, i els han fet detonar a la sortida dels fidels del rés de divendres -dia sagrat per als musulmans-, ha indicat una font de seguretat a Efe, que ha afegit que les persones que han pogut escapar han estat tirotejades pels extremistes.



Les ambulàncies han anat ràpidament al lloc dels fets, mentre que les forces de seguretat egípcies persegueixen els atacants.



El Ministeri de Sanitat ha elevat l’alerta en el servei d’ambulàncies i tots els hospitals de la província.



El president egipci, Abdelfatah al Sisi, està reunit amb el Consell de Defensa Nacional per aquest succés a la mesquita d’Al Rauda, segons la font de seguretat.



La presidència egípcia, a més, ha declarat tres dies de dol nacional per les víctimes de l’atac a la mesquita sufí, que encara no ha estat reivindicat per cap grup extremista.



A la província del Nord del Sinaí opera la branca egípcia del grup gihadista Estat Islàmic (EI), anomenada Wilayat Sina, que s’ha atribuït la majoria dels atemptats ocorreguts en els últims anys al país.



Des del desembre passat, Egipte ha viscut una sèrie d’atemptats contra els cristians coptes i el país es troba en estat d’emergència des d’abril pels atemptats contra dos esglésies coptes al delta del Nil.