El jutjat que porta la querella per la repressió policial de l'1-O demana la identificació dels agents

També sol·licita que se li remeti un informe detallat de les actuacions que es van dur a terme, i quins eren responsables operatius

Actualitzada 24/11/2017 a les 19:40

El jutjat d'instrucció número 2 de Girona que porta la querella per la repressió policial de l'1-O ha demanat un informe detallat de les actuacions que es van dur a terme, i la identificació de tots els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, que van carregar en col·legis on s'hi van registrar ferits. En concret, el jutge demana que se li faciliti el número d'identificació personal (TIP) de cada un dels policies que estaven en punts electorals, on es van fer les càrregues. Aquestes diligències responen només a les denúncies interposades per part dels afectats, però no a les de la querella conjunta que està previst que s'admeti a tràmit en breu, i en la que hi ha sol·licitades moltes més diligències, com la d'esbrinar quins eren els responsables operatius i polítics el dia de les actuacions, una còpia de les imatges que van gravar els propis policies, així com les instruccions escrites que tenien els agents l'1-O, a més de diversos informes.



El jutge també ha demanat que cada un dels agents actuants expliqui on estava i quina era la seva funció el dia del referèndum, així com la manera en la què va procedir. Està previst que els primers afectats comencin a declarar a partir del mes de febrer o març. Els advocats voluntaris que representen els denunciants es mostren satisfets, ja que és un primer pas per esbrinar quins agents es van extralimitar en l'ús de la força i també obre la porta a saber quins són els responsables operatius i polítics de les càrregues.



Durant tota aquesta setmana els diferents afectats s'han visitat amb els metges forenses, per tal de comprovar que el què surt als informes és real. Es tracta d'un tràmit habitual que es pot allargar durant tota la setmana vinent. En els últims dies els denunciants que s'han afegit a la querella conjunta ha augmentat i ja són prop de 200 persones les que acumula la causa.