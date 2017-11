Absolt l'home declarat culpable de matar a la seva dona tirant-la per la finestra

Consideren provat que l'acusat estava afectat per un trastorn d'ideació delirant de dany/perjudici de tipus persecutori centrat en la seva dona

La Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ha absolt del delicte d'homicidi a l'home declarat culpable de matar a la seva dona llançant-la per la finestra del seu domicili a Vigo a finals d'octubre de l'any 2015. Li han aplicat l'exempció completa per alteració psíquica, per la qual cosa queda acordat el seu internament per un període màxim de 14 anys.



El passat 10 de novembre, per unanimitat, els membres del jurat popular el van declarar culpable d'homicidi. Si bé van considerar provat que l'acusat estava afectat per un trastorn d'ideació delirant de dany/perjudici de tipus persecutori centrat en la seva dona (creia que l'enverinava).



El president del Tribunal apunta en la sentència que el jurat «ha complert el mandat» de la llei, en exigir una explicació precisa de les raons per les quals ha admès o rebutjat declarar determinats fets com provats. Explica doncs que el veredicte es recolza en «una valoració de prova succinta però suficientment fundada en els elements probatoris practicats en judici».



D'aquesta manera, a partir de la resolució del jurat, s'ha decretat l'internament de l'home durant un període màxim de 14 anys, sense poder sortir del centre psiquiàtric sense autorització de l'autoritat judicial competent. A més, el condemna a indemnitzar el fill de la dona amb 90.000 euros i a l'amo de l'apartament amb 114,95 euros per la reparació de la finestra. Malgrat que la Fiscalia i les acusacions van demanar el seu internament durant un total de 15 anys, el jutge ha acordat que siguin un màxim de 14 en atendre «la naturalesa del fet (llançar la seva dona per la finestra després d'haver-la agredit), la diferència d'edat, complexió i força entre tots dos. Però també al fet que la seva actuació estava moguda pel seu desig d'acabar amb la causa de la seva ansietat».