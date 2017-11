Xiaomi vendrà mòbils a 1 euro pel 'Black Friday'

La companyia xinesa posarà a la disposició dels clients 50 terminals a aquest preu, un cada hora

Actualitzada 22/11/2017 a les 20:06

¡Hemos preparado una flash sale para Black Friday!

¿Eres lo suficientemente rápido? pic.twitter.com/ehWWgKVhJn — Mi España (@Espana_Xiaomi) 21 de novembre de 2017

El Black Friday 2017 ja està aquí per a alguns comerços. No per Xiaomi Espanya, nouvinguda al mercat espanyol, que sí donarà el seu propi tret de sortida el dia que correspon. La companyia vendrà mòbils a només 1 euro cada hora des del 24 fins al 26 d'aquest mes de novembre. Serà a partir de les 13 hores del primer dia, segons informa el mitjà Levante.La companyia ha anat desvetllant alguns detalls sobre aquesta inusual promoció. A les seves xarxes socials ha anunciat que el primer dia serà el model Xiaomi Mi6, amb deu unitats disponibles, el que es vengui a un euro. El segon dia, 20 unitats del Xiaomi Redmi Noti 4. El tercer li arribarà el torn el Xiaomi Redmi 4A, amb altres 20 unitats.