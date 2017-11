Detinguda una japonesa després de confessar que va matar als seus quatre nadons fa vint anys

Va matar i va enterrar als seus fills en galledes de ciment perque no podia fer-se càrrec d'ells

22/11/2017

Una dona de 53 anys va ser detinguda aquest dimarts 21 de novembre a Osaka, a l'oest de Japó, després de confessar que va matar i enterrar a galledes de ciment als seus quatre nadons nascuts fa unes dues dècades, a causa de que no podia fer-se càrrec d'ells.



Mayumi Saito es va lliurar al vespre en una comissaria i va relatar a les autoritats que havia donat a llum a quatre nadons i que havia llançat els seus cossos a galledes de ciment que encara conserva a seva casa, segons van dir fonts policials a l'agència Kyodo.



La dona hauria donat a llum a quatre nens entre 1992 i 1997 i segons va explicar, al no tenir suficients diners per cuidar d'ells, va decidir acabar amb les seves vides, sense confessar a ningú el que havia fet fins aquest dimarts.



La Policia d'Osaka ha trobat quatre galledes farcides de ciment en un armari del domicili de la dona en el districte de Neyagawa i ha procedit a investigar el seu contingut.



La dona ha estat detinguda com a sospitosa del delicte de traslladar els suposats cadàvers dels nadons des de la seva anterior residència al seu domicili actual, un procediment habitual al que recorren les autoritats nipones mentre reuneixen proves suficients sobre els presumptes homicidis.