Com evitar ser enganyat durant el Black Friday

Moltes empreses «inflen els seus preus» per després aplicar descomptes que no afecten al valor de referència del producte

EFE

Actualitzada 23/11/2017 a les 11:52

El Black Friday s’ha consolidat com una de les dates més atractives per a les compres nadalenques. El ball d’ofertes és constant, pel que des de les associacions de consumidors conviden a «comparar preus i no deixar-se portar pels descomptes» a fi d’evitar «ser víctimes d’un engany».



En declaracions a Efe, el portaveu de Facua-Consumidores en acció ha advertit que moltes empreses «inflen els seus preus» per després aplicar descomptes que no afecten el valor de referència del producte.



Per això, per evitar l’«engany», l’agrupació ha aconsellat l’ús de les noves tecnologies per comparar en temps real el preu de venda al públic d’un producte en diferents establiments.



«Antigament, el consumidor havia de desplaçar-se a una altra botiga per comprovar si el preu d’un producte era diferent. Ara no. Ara podem mirar a les plataformes quin és l’establiment que ofereix el millor preu», ha assegurat el portaveu.



L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha tornat a monitoritzar durant un mes els preus de dotze botigues «online», entre les quals s’inclouen Amazon, Carrefour o El Corte Inglés, per comprovar la seua evolució en aquell període.



Després d’analitzar més de 13.000 productes, ha constatat que «més d’un 43% no han variat el seu preu» des del 24 d’octubre al 22 de novembre últims. Respecte als que sí que varien, continua predominant lleument les baixades (29,2 %) davant les pujades de preus (27,3%). Els productes amb baixades més freqüents són els tecnològics, com càmeres, mòbils i televisors.



Per la seva part, la Asociación General De Consumidors (ASGECO) ha remarcat a Efe la necessitat de definir el preu de referència, que és el que «pot variar».



«Els preus són lliures. Si una empresa decideix augmentar-lo la setmana anterior, pot, però en realitat no els estan aportant informació veraç al consumidor», ha assenyalat l’organització.



Durant aquest any, molts comerços han allargat les seues ofertes a tota la setmana, popularitzant el terme Black Week per sobre de Black Friday (divendres negre). Una estratègia que, segons l’ASGECO, fa que el consumidor «pugui perdre la noció de quin és el preu real d’un producte».



«Això crea una frustració i fomenta la compra per impuls, perquè a més avisen que l’oferta només durarà un dia o una hora, i això és una manera d’impedir al consumidor que pugui actuar amb autocontrol», han lamentat.



De fet, Facua ha presentat una enquesta que reflecteix que un 83 % dels consumidors creu que «la gran majoria de comerços oferta falsos descomptes en una part dels seus productes durant el Black Friday».



Segons el seu portaveu, l’esmentat percentatge reflecteix la percepció dels consumidors que s’està produint un «engany al mercat». Això posa el focus, d’una banda, en «les empreses que produeixen frau», i, per un altre, en «la inacció de les administracions de consum de les comunitats autònomes», les quals «no fan públiques les irregularitats que es denuncien i que verifiquen».



Des d’ASGECO han matisat que el Black Friday «no són rebaixes, és una campanya de màrqueting», per la qual cosa han aconsellat cautela i paciència als consumidors.



«En període d’ofertes, l’estalvi real no és comprar un producte que no necessites gaire més barat, sinó comprar un producte que necessites al millor preu», ha sentenciat el responsable de l’organització.