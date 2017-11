L'Equador demana a Julian Assange que deixi de parlar de Catalunya

Li recorda en un comunicat que ha d'evitar fer declaracions que puguin perjudicar les relacions internacionals del país que l'acull com asilat

El Govern de l'Equador li ha reclamat aquest dimecres a Julian Assange, fundador de Wikileaks, Julian Assange, que es manté refugiat a l'ambaixada equatoriana de Londres, que deixi de realitzar declaracions a favor de la independència de Catalunya.



L'Equador, que acull Assange com a asilat des del juny de 2012, li recorda que té «l'obligació» de no realitzar declaracions que puguin perjudicar les relacions internacionals del país, referint-se en concret a les repetides manifestacions de suport al procés sobiranista català.



En un comunicat, el Ministeri d'Afers Exteriors de l'Equador s'ha desmarcat de les declaracions i postulats d'Assange sobre Catalunya i ha indicat que es tracta de declaracions que no «representen la posició de l'Estat equatorià». El document afegia que el país reitera la seva defensa del «respecte a la integritat territorial, sobirania i independència dels Estats», així com del dret de tots els països de resoldre les seves diferències «sense ingerències d'estrangers».