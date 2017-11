Incineren el cos equivocat per un error en la identificació de les víctimes d'un accident

El suposat intercanvi de cadàvers va ser descobert quan la família d'un dels morts es va adonar que el cos era el de l'amic que va morir en el mateix accident

EFE

Actualitzada 21/11/2017 a les 18:21

La Fiscalia de Dax, França, investiga una possible confusió en la identificació de dos ciutadans gals morts la matinada del passat dia 12 en un accident de trànsit a Irun, Guipúscoa, els cossos haurien estat lliurats de forma errònia a les seves respectives famílies. Segons publica aquest dimarts El Diario Vasco, el suposat intercanvi de cadàvers va ser descobert aquesta setmana, quan la família d'un dels morts es va adonar que el cos no era el del seu familiar, era el de l'amic que va morir en el mateix accident.



Paral·lelament, els familiars i amics de l'altre jove van rebre, pel que sembla, les cendres del cos de l'amic, que havia estat incinerat dimecres passat al cementiri de Polloe, amb la documentació d'identificació suposadament intercanviada.



Preguntat sobre aquest assumpte en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Sant Sebastià, l'alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha assegurat que el cementiri de Polloe de San Sebastian no ha comès «cap error» i manca de «responsabilitat» en la suposada confusió sobre el cadàver del jove incinerat a la capital guipuscoana.



Després d'afirmar que «per part de Polloe no hi ha cap error, ni cap responsabilitat», Goia ha explicat que, després de conèixer el succés, ha parlat amb el gerent del composant donostiarra, qui li ha precisat que en les seves instal·lacions va ser incinerat un cos, «lliurat» en un fèretre «tancat» per una funerària, amb «tota la documentació acreditativa» en regla, inclosa la judicial. Goia ha considerat per tant que, si hi ha hagut un error, s'hauria produït «en els passos anteriors, abans que el fèretre arribés a Polloe amb aquesta identificació».