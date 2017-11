Detinguts dos motoristes per atropellar un menor de 7 anys i fugar-se

Quan el menor va recuperar el coneixement va dir haver estat atropellat per una moto tipus motocròs de color blau que circulava amb una altra de color vermell

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 18:49

Dues persones han estat detingudes per la Guàrdia Civil de Gaucín, Màlaga, per atropellar i no socórrer un menor. Els fets van ocórrer a la localitat de Benarrabá el passat 12 de novembre, el menor de 7 anys va ser atropellat per una moto que es va fugar del lloc dels fets ometent el deure de socórrer la víctima.



L'avi del menor el va trobar inconscient a terra amb nombroses ferides. Els serveis d'emergències van traslladar la víctima a l'Hospital Materno Infantil de Màlaga, on està ingressat en estat greu.



La Guàrdia Civil va interrogar el menor, que quan va recuperar el coneixement va dir haver estat atropellat per una moto tipus motocròs de color blau que circulava amb una altra de color vermell. Durant el matí del dia 14 de novembre, un motorista, A.C.G.G, veí d'Igualeja, es va presentar a les dependències policials i va ser detingut com a presumpte autor dels fets. Tres dies després van detenir un segon motorista implicat en el succés.



El menor continua ingressat i es recupera favorablement.