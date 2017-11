Detinguda per tancar el fontaner que li havia d'instal·lar un calefactor

La dona el va retenir en descobrir que el calefactor d'aigua que havia comprat, i que havia de ser instal·lat, era massa gran

21/11/2017

Una dona de 64 anys ha estat detinguda a Granada per retenir al seu domicili al fontaner que no li va poder instal·lar un calefactor. El treballador va haver d'alertar a la Policia Nacional.



Segons explica el fontaner, la dona el va retenir en descobrir que el calefactor d'aigua que havia comprat, i que havia de ser instal·lat, era massa gran per l'espai de què disposava. Després d'estar retingut durant 20 minuts, i davant la negativa de la dona a deixar-lo marxar, el fontaner va alertar a la policia.



Quan els agents es van personar al domicili de la dona, aquesta els va obrir la porta, tancada amb clau des de dins, i els va confirmar que retenia al fontaner perquè ella no podia viure sense aigua calenta. Va ser detinguda per un presumpte delicte de detenció il·legal.