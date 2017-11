Albiol està 'disposat' a anar a Brussel·les per fer un cara a cara amb Puigdemont

El candidat del PPC envia una carta a la directora de la campanya del president destituït: 'En comptes d'insultar-me que digui on està amagat'

Actualitzada 22/11/2017 a les 12:34

El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Xavier García Albiol, s'ha mostrat «disposat» a anar a Brussel·les per fer un «cara a cara» amb el cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont. Així ho ha explicat el líder dels populars en una entrevista al programa 'Espejo Público' d'Antena 3 aquest dimecres al matí, on ha afegit que ha enviat una carta a la directora de la campanya de JxCat, Elsa Artadi, per reclamar aquest diàleg, amb l'objectiu de «clarificar els arguments» que representa cadascú: «En comptes d'insultar-me, que [Puigdemont] digui on està amagat per a debatre». A més, Albiol ha assegurat que els qui volen «viure en pau i llibertat» estaran a l'alçada de les circumstàncies, i ha sentenciat que voldria que el president destituït pel govern espanyol passés a formar part del «passat de la història de Catalunya» a partir del 21-D.