Demanen presó per un home acusat de violar cada dia a la seva filla de 9 anys durant quatre anys

La mare de la nena es va assabentar quan la menor va complir 13 anys i va denunciar el fets

Redacció

Actualitzada 20/11/2017 a les 19:47

Un pare va violar a la seva filla de 9 anys, durant quatre anys seguits, i la seva dona sense assabentar-se. L'acusat s'enfronta a una condemna de 12 anys a la presó per un delicte continuat d'abusos sexuals a menors de 13 anys, segons informa el mitjà La Nueva España.



Els fets s'haurien desenvolupat a diversos domicilis on la família va residir durant el període en el que es van cometre els abusos. Però va ser a l'últim domicili d'Orihuela, València, on la mare es va assabentar dels fets i va ser la que va denunciar.



Els abusos i agressions sexuals es produïen cada nit. La nena mostrava rebuig als tocaments i violacions del pare, però la dependència emocional que tenia la nena cap a ell va fer que ocultés la situació durant quatre anys.



El judici, el qual s'anava a celebrar aquesta setmana, ha estat suspès, ja que el Ministeri Públic i la defensa de l'acusat buscarien un acord, pel que l'acusat reconeixeria els fets a canvi d'una reducció de la pena.



La Secció Setena de l'Audiència Provincial d'Alacant convocarà en les properes setmanes un nou judici per veure si l'acusat, finalment, es declara culpable o ha de dictar sentència.