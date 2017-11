Anul·lada a Castelló una clàusula bancària per la minúscula grandària de la lletra

L'Audiència explica que per llegir-la «no n'hi ha prou amb l'ús d'ulleres, sinó que precisa lupa»

L'Audiència de Castelló ha anul·lat una clàusula d'interessos d'un contracte d'una targeta bancària perquè la grandària de la lletra del document era «tan minúscula» que per llegir-la «no n'hi ha prou amb l'ús d'ulleres, sinó que precisa una lupa».



Així consta en un acte dictat per la Secció Tercera, en el qual admet a tràmit la demanda del banc contra un client per l'impagament de les quotes de la targeta de crèdit de la qual és titular.



En aquesta mateixa resolució, la Sala limita les pretensions de l'entitat financera en permetre-li reclamar solament el principal del deute (4.600 euros) però no així els interessos (766 euros) ja que anul·la la clàusula que els fixa perquè la tipografia en què està redactada és tan reduïda que per a la seva lectura no n'hi ha prou amb l'ús d'unes ulleres sinó que es necessita una lupa.



Segons l'acte, «la clàusula general del contracte que fixa l'interès remuneratorio no supera el necessari control de transparència».