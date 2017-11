L'aliment que millora la qualitat de l'esperma, segons diversos estudis

El treball ha demostrat que seguir una dieta suplementada amb 75 grams de nous augmenta la movilitat

Les nous són un dels fruits sec amb innombrables propietats. Es tracta d'una fruita seca molt nutritiva i energètica; que aporta innombrables beneficis a l'organisme pel seu alt contingut en proteïnes, vitamines del grup B, aminoàcids essencials i olis grassos omega 3. Ara, diversos estudis, apunten que millora la qualitat de l'esperma dels homes. El consum de nous milloraria la mobilitat i la morfologia de l'esperma i ajudaria a desenvolupar i a mantenir les cèl·lules reproductores masculines, segons ha posat de manifest un estudi liderat per la investigadora de la Universitat de Delaware (Estats Units) publicat recentment.



En concret, el treball ha demostrat que seguir una dieta suplementada amb 75 grams de nous al dia redueix la «peroxidación lipídica que danya els espermatozoides, un dany cel·lular que perjudica la membrana plasmàtica dels espermatozoides, que està composta principalment d'àcids grassos», apunten. L'estudi complementa una recerca prèvia feta amb humans publicada en el 2012, que va determinar el rol beneficiós de les nous en la qualitat de l'esperma, en demostrar que els homes que van afegir nous a la seva dieta diària van millorar la vitalitat, la motilitat i la morfologia de l'esperma, en comparació als quals no van menjar nous .



Aquest estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA), també apuntava que eren un mínim de 75 grams de nous al dia la quantitat que milloraria la vitalitat, mobilitat i morfologia dels espermatozoides en els homes sans d'entre 21 i 35 anys.



Segons els experts, les millors fonts per trobar aquests àcids en aquest tipus de dieta són el peix i els suplements d'oli de peix, les llavors de lli i les nous, que són especialment riques en àcid linolénico (omega 3).