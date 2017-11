Hospitalitzen a una nena de 12 anys embarassada

La investigació apunta que hauria mantingut relacions consentides amb un altre menor, amic seu

Redacció

Actualitzada 16/11/2017 a les 17:54

Una menor de 12 anys ha estat ingressada a l'hospital Virgen de la Arrixaca, Múrcia, perquè està embarassada. Els sanitaris, seguint el protocol establert, van avisar a la Guàrdia Civil quan van descobrir l'estat de la pacient. La Benemèrita ha obert una investigació per tal d'esbrinar si la menor ha estat objecte d'algun tipus d'abús sexual.



Els agents van interrogar la menor, alguns testimonis presencials, segons informa el mitjà Levante, asseguren que la nena es va mostrar contrària a col·laborar amb els cossos de seguretat i que, a més a més, va negar que hagués estat víctima de cap violació.



La investigació apunta a un altre menor de 12 anys, i amic de la nena, com a pare del nadó. Les relacions íntimes entre els dos menors haurien estat consentides. Fonts Jurídiques informen que, en aquest cas, es posarà en coneixement de la situació als serveis socials perquè investiguin l'entorn i les circumstàncies de la menor.



En cas que la nena formés part d'un entorn familiar desestructurat, es prendrien mesures d'acollida per tal de garantir el benestar del nadó i la menor. Per altra banda, els serveis sanitaris han posat a disposició de la nena l'assistència psicològica necessària per afrontar un embaràs com aquest, si desitgés interrompre l'embaràs, necessitaria l'autorització dels seus pares, o tutors legals.