Intenta treure de la carretera a un conductor que l'havia gravat tirant escombraries al camp

El conductor es va posar al volant del vehicle i va envair el sentit contrari de la via per col·lidir contra ell i fer-lo fora de la carretera

Redacció

Actualitzada 21/09/2017 a les 19:47

La Guàrdia Civil va detenir un home de 43 anys que va perseguir amb la seva furgoneta al conductor d'un vehicle que l'havia gravat tirant escombraries al camp. L'arrestat està acusat d'un vehicle contra la seguretat viària.



El passat 14 d'agost un conductor de nacionalitat alemanya circulava per la carretera MA-2040 (De Bunyola a Marratxí, Mallorca) quan va veure com el conductor d'una furgoneta estacionada fora de la via dipositava escombraries i residus al camp. El conductor alemany va decidir gravar el comportament d'aquest individu per denunciar-ho després a les autoritats.



Quan el conductor de la furgoneta es va adonar que l'estaven gravant va començar a increpar al conductor alemany, que va haver de marxar per evitar problemes. El conductor de la furgoneta es va posar al volant del vehicle i va envair el sentit contrari de la via per col·lidir contra ell i fer-lo fora de la carretera. Fins i tot el va perseguir i el va intentar expulsar de la via dues vegades més.



Dies després el conductor alemany va denunciar els fets al SEPRONA, aportant les imatges gravades com a prova. Finalment es va localitzar i detenir el conductor de la furgoneta acusat d'un delicte contra la seguretat viària.