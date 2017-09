Desapareix l'únic testimoni de l'assassinat d'un president d'una comunitat de veïns

El presumpte autor del crim era el porter de la comunitat i mantenia una disputa amb el president perquè el volia acomiadar

21/09/2017

La Guàrdia Civil investiga l'estranya desaparició d'un veí de l'Alcúdia de Crespins, València, testimoni clau en l'acusació contra el principal sospitós de l'assassinat d'un matemàtic francès jubilat. El crim es va cometre la nit del 26 de març de 2014, quan el matemàtic va ser trobat mort, a causa de nombroses punyalades, al seu domicili.



El veí del municipi valencià, Francisco E., va desaparèixer dies abans que s'inicies el procés judicial pel crim del matemàtic francès. El presumpte autor material de l'assassinat va negar que fos l'autor de l'homicidi de qui era el seu cap, Jean Pierre Chabaneix, president de la comunitat de veïns on l'acusat, José María M. O., treballava de porter.



Precisament José María va trobar el cadàver de Chabaneix a les 12 hores del 28 de març del 2014, i va confessar el crim al jutge instructor del cas. La víctima havia estat apunyalada al coll i a la cara en diverses ocasions, i presentava ferides de defensa a la mà. José María va entrar al domicili a petició dels veïns, alertats perquè no sabien res d'ell des del dijous anterior, moment en què el forense data el crim.



El grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València va detenir el porter i al seu amic íntim, Francisco E., per l'assassinat de Jean Pierre Chabaneix. Segons van confirmar les investigacions policials, el president de la comunitat volia acomiadar el porter per falta de confiança. Per altra banda l'acusat es considerava víctima d'assetjament laboral. Segons va exposar la cap d'Homicidis davant el jurat, aquesta disputa era considerada el mòbil del crim.



La investigadora va explicar els factors que inculpaven a José María, com el posicionament del telèfon en el moment del crim. La agent va explicar com l'acusat va intentar ocultar als investigadors l'accés directe entre la porteria i el pis de la víctima.



Durant els mesos que va durar la investigació, el telèfon de José María va ser intervingut, i les escoltes van demostrar el caràcter violent i agressiu de l'ara acusat. Quan va ser detingut es va negar a declarar, però l'endemà va confessar haver matat a Jean Pierre. Dilluns passat, davant el jurat, José María va dir que no recordava aquella confessió.



L'ara desaparegut va confessar davant el jutge instructor el crim comès pel seu amic, i va declarar que ell va ser testimoni directe del succés, fet que el va fer seguir com a imputat en el cas. Ara Francisco està desaparegut i la Guàrdia Civil no descarta cap possibilitat, ni tan sols la desaparició voluntària.